Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит экспертов МВФ в Украину. Новости с фронта
В итоговом выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 21:00 – с понедельника в Украину прилетают эксперты из МВФ. Они будут консультировать министров и депутатов относительно показателей Госбюджета-2019. За сутки на Донбассе ранили двух наших бойцов. И это только с начала субботы, 3 ноября. Пророссийские наемники продолжают обстреливать позиции армейцев едва не по расписанию.
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Источник: 24 канал
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