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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит экспертов МВФ в Украину. Новости с фронта

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 21:00 – с понедельника в Украину прилетают эксперты из МВФ. Они будут консультировать министров и депутатов относительно показателей Госбюджета-2019. За сутки на Донбассе ранили двух наших бойцов. И это только с начала субботы, 3 ноября. Пророссийские наемники продолжают обстреливать позиции армейцев едва не по расписанию.

      Также в выпуске:

      В Киеве задержали экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

      Кому может быть выгоден Владимир Зеленский как кандидат в президенты.

      В Харькове священник на джипе разбил могилы.

      Пожар в Днепре унес жизни трех человек.

      Теги: Новости политики Война на Донбассе МВФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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