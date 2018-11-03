Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит экспертов МВФ в Украину. Новости с фронта

В итоговом выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 21:00 – с понедельника в Украину прилетают эксперты из МВФ. Они будут консультировать министров и депутатов относительно показателей Госбюджета-2019. За сутки на Донбассе ранили двух наших бойцов. И это только с начала субботы, 3 ноября. Пророссийские наемники продолжают обстреливать позиции армейцев едва не по расписанию.

Также в выпуске: В Киеве задержали экс-председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Кому может быть выгоден Владимир Зеленский как кандидат в президенты. В Харькове священник на джипе разбил могилы. Пожар в Днепре унес жизни трех человек.