Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит Могерини. Повышение тарифов на электроэнергию

В итоговом выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 21:00 – глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини пообещала помочь деньгами на Донбассе. С 1 апреля резко вырастут цены на поставку электроэнергии, в связи с введением RAB-тарифов.

Также в выпуске: Евросоюз готов поддержать размещение миротворцев на Донбассе, если Совбез ООН примет соответствующее решение. В Киеве закрыли лицей посреди года из-за аварийного состояния здания. Спецслужащие проводят массовые обыски у агентов Кремля по всей Украине. В Крыму заставляют детей вести на выборы родителей, сделав фото на избирательном участке, если же этого не произойдет, бюджетникам угрожают увольнением.