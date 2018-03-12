Итоговый выпуск новостей за 21:00: Визит Могерини. Повышение тарифов на электроэнергию
Выпуск новостей 22:00, 12 марта 162 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 21:00 – глава дипломатического ведомства ЕС Федерика Могерини пообещала помочь деньгами на Донбассе. С 1 апреля резко вырастут цены на поставку электроэнергии, в связи с введением RAB-тарифов.
Также в выпуске:
Евросоюз готов поддержать размещение миротворцев на Донбассе, если Совбез ООН примет соответствующее решение.
В Киеве закрыли лицей посреди года из-за аварийного состояния здания.
Спецслужащие проводят массовые обыски у агентов Кремля по всей Украине.
В Крыму заставляют детей вести на выборы родителей, сделав фото на избирательном участке, если же этого не произойдет, бюджетникам угрожают увольнением.
Источник: 24 Канал
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