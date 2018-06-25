Итоговый выпуск новостей за 21:00: Влияние переизбрания Эрдогана на Украину. Сортировка мусора

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Влияние переизбрания Эрдогана на Украину. Сортировка мусораВыпуск новостей 34 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 21:00 – граждане Турции в очередной раз доверили Реджепу Таипу Эрдогану руль государства. После конституционной реформы президентские полномочия будут расширены. Самостоятельно эко-активисты открывают сортировочные станции и вывозят мусор на переработку, а некоторые даже получают немаленькую прибыль.
Также в выпуске:
В Киеве похитили сына ливийского финансового атташе.
На убийство рома во Львове отреагировали в Службе безопасности. Силовики говорят, что за этой ситуацией стоит Россия. Мол, именно им это выгодно.
Украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму уже 74.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии