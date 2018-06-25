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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Влияние переизбрания Эрдогана на Украину. Сортировка мусора

Выпуск новостей 34 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 21:00 – граждане Турции в очередной раз доверили Реджепу Таипу Эрдогану руль государства. После конституционной реформы президентские полномочия будут расширены. Самостоятельно эко-активисты открывают сортировочные станции и вывозят мусор на переработку, а некоторые даже получают немаленькую прибыль.

Также в выпуске:

В Киеве похитили сына ливийского финансового атташе.

На убийство рома во Львове отреагировали в Службе безопасности. Силовики говорят, что за этой ситуацией стоит Россия. Мол, именно им это выгодно.

Украинских политзаключенных в России и оккупированном Крыму уже 74.

Теги: Выпуск новостей Новости Турции Экология
Источник: 24 канал
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