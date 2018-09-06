Итоговый выпуск новостей за 21:00: Военные учения на Львовщине. Поджоги на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 6 сентября состоянию на 21:00 – на Яворовском полигоне под Львовом украинские и американские военные развернули "поле боя" с отработкой маскировки, отвоевыванием оккупированных территорий и применением испытанной в бою техники. Враг поджигает мирные территории Донбасса, страдают поля, подворья и дома мирных жителей.

Также в выпуске: Авиакатастрофа с вертолетом украинского миллиардера. Активисты под стенами ВР требовали изменений избирательного законодательства.