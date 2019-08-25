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      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Вопрос России на саммите G7. Боевики подорвали свою позицию

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 августа по состоянию на 21:00 – лидеры "Большой семерки" после обсуждения согласились укреплять диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены. Боевики обстреляли свою же позицию, чтобы ввести в заблуждение население. ПсевдоСМИ так называемых "ЛДНР" уже начали писать об обстреле их позиции украинскими военными.

      Также в выпуске:

      В Киеве желающие бежали в память о погибших на Донбассе военных.

      Дарья Белодед заняла первое место в финале мирового первенства в Токио.

      Без вакцинации не будут пускать в школу.

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      Теги: Саммит G7 Война на Донбассе Новости России Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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