Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение лютой зимы в Украину. Почтение "киборгов"
В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 21:00 – в Украину возвращается настоящая зима, снежит сегодня в Карпатах и в центральных областях, в столице объявили штормовое предупреждение. На стенах Михайловского собора возле Стены памяти почтили память павших во время защиты Донецкого аэропорта "киборгов".
Также в выпуске:
Под пассажиром "Укрзализныци" в поезде "Херсон – Львов", обвалилась полка и чуть не задавила женщину снизу.
Спасатели нашли на Львовщине двоих заблудившихся туристов, один из них погиб, другой – в больнице.
Тысячи протестующих вышли на улицы Афин, они выступают против соглашения Греции с Македонией.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 20 января: новые кандидаты в президенты и День памяти погибших "киборгов"сегодня , 22:13
-
Как нынешний кризис в США и Великобритании повлияет на мировой порядок: объяснение экспертасегодня , 21:15
-
Беларусь уже давно превратилась в колонию России, – российский оппозиционерсегодня , 20:04
Комментарии