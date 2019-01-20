Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение лютой зимы в Украину. Почтение "киборгов"

В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 21:00 – в Украину возвращается настоящая зима, снежит сегодня в Карпатах и в центральных областях, в столице объявили штормовое предупреждение. На стенах Михайловского собора возле Стены памяти почтили память павших во время защиты Донецкого аэропорта "киборгов".

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