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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Возвращение лютой зимы в Украину. Почтение "киборгов"

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 января по состоянию на 21:00 – в Украину возвращается настоящая зима, снежит сегодня в Карпатах и в центральных областях, в столице объявили штормовое предупреждение. На стенах Михайловского собора возле Стены памяти почтили память павших во время защиты Донецкого аэропорта "киборгов".

      Также в выпуске:

      Под пассажиром "Укрзализныци" в поезде "Херсон – Львов", обвалилась полка и чуть не задавила женщину снизу.

      Спасатели нашли на Львовщине двоих заблудившихся туристов, один из них погиб, другой – в больнице.

      Тысячи протестующих вышли на улицы Афин, они выступают против соглашения Греции с Македонией.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Война на Донбассе Киборги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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