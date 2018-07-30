Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча матери с Кольченко. Фото Сенцова на мэрии Парижа

В итоговом выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 21:00 – мать Александра Кольченко прибыла в Челябинск, там расположена колония, в которой удерживают ее сына, накануне женщине выдали разрешение на свидание на трое суток и выделили комнату в гостинице. Фотографию узника Кремля Олега Сенцова разместит на своем фасаде мэрия Парижа.

Также в выпуске: В Краматорске на море в Хорватию вместо детей АТОшников, отправили детей чиновников. Диверсанты атаковали позиции ВСУ под Новгородским. Манафорт предлагал сотрудничество Виталию Кличко.