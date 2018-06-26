Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча Москальковой с моряками. Земли Холодницкого

В итоговом выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 21:00 – российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд", также она планирует посетить Максима Одинцова. В Центре противодействия коррупции выяснили, что Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где он ранее работал прокурором.

Также в выпуске: В Киеве установили огромную инсталяцию о пытках. Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на лагерь ромов в Львове. В Вишневом под Киевом помощник нардепа стрелял в подростка.