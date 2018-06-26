Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча Москальковой с моряками. Земли Холодницкого

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча Москальковой с моряками. Земли ХолодницкогоВыпуск новостей 47 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 21:00 – российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд", также она планирует посетить Максима Одинцова. В Центре противодействия коррупции выяснили, что Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где он ранее работал прокурором.
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Источник: 24 канал
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