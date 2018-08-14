Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча с Сенцовым. Наезд на людей в Лондоне

В итоговом выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 21:00 – российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги, разговор длился 2 часа. В Лондоне возле здания парламента неизвестный въехал в толпу, несколько человек получили ранения, водитель задержан.

Также в выпуске: В Италии рухнул автомобильный мост, пока известно о 30 погибших. В камере мятежников Лукьяновского СИЗО провели обыски и нашли нацистский флаг, десятки бутылок элитного алкоголя и оружие. У Назара Холодницкого полтора десятка охранников УГО, которых ему в 2016 году назначил президент Петр Порошенко.