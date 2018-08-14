Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча с Сенцовым. Наезд на людей в Лондоне
В итоговом выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 21:00 – российская правозащитница Зоя Светова встретилась с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым в колонии в Лабытнанги, разговор длился 2 часа. В Лондоне возле здания парламента неизвестный въехал в толпу, несколько человек получили ранения, водитель задержан.
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Источник: 24 канал
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