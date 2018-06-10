Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Заявление "Большой семерки"
В итоговом выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 21:00 – Дональд Трамп прилетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры Большой семерки осуждают оккупацию Крыма Россией. И заявляют, что готовы помогать Украине реализовать программу реформ.
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В ночном клубе в Сумах мужчина бросил гранату под ноги посетителей.
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Ситуация на фронте.
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Источник: 24 Канал
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