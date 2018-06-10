00:01
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Заявление "Большой семерки"

Выпуск новостей 119 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 21:00 – Дональд Трамп прилетел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры Большой семерки осуждают оккупацию Крыма Россией. И заявляют, что готовы помогать Украине реализовать программу реформ.

Также в выпуске:

В ночном клубе в Сумах мужчина бросил гранату под ноги посетителей.

Авто протаранило киоск.

Ситуация на фронте.

Во Львове патрульные наехали на пешехода.

Теги: Новости Украины Дональд Трамп большая семерка Новости Львова Война на Донбассе Ким Чен Ын Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 10 июня: ракетный удар по позициям оккупантов, Трамп и Ын прибыли на саммит
10 июня, 22:05 Главные новости 10 июня: ракетный удар по позициям оккупантов, Трамп и Ын прибыли на саммит
433
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1578
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 299
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
242
Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
10 июня, 19:30 Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
249
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук