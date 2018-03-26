Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выдворение дипломатов РФ. Срыв судебной реформы

В итоговом выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 21:00 – вслед за Великобританией – США и ряд европейских стран официально заявили о выдворении российских дипломатов. Из процесса отбора судей вышли члены Общественного совета добродетели.

Также в выпуске: На фронте обострение, за сутки российские наемники 20 раз открывали огонь по украинским позициям. 87 народных избранников владеют 323 единицами оружия. Это и пистолеты, и винтовки, и карабины, и пистолеты-пулеметы. Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово унес жизни по меньшей мере 64 человек. Среди них есть дети.