Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выдворение дипломатов РФ. Срыв судебной реформы
В итоговом выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 21:00 – вслед за Великобританией – США и ряд европейских стран официально заявили о выдворении российских дипломатов. Из процесса отбора судей вышли члены Общественного совета добродетели.
Также в выпуске:
На фронте обострение, за сутки российские наемники 20 раз открывали огонь по украинским позициям.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.
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Источник: 24 Канал
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