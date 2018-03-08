Итоговый выпуск новостей за 21:00: Выстрел из гранатомета в Киеве. Пожар на шахте
Выпуск новостей 22:09, 8 марта 300 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 21:00 – в Киеве стреляли из гранатомета по ресторану, это произошло в центре столицы возле Андреевского спуска. Шестерых шахтеров госпитализировали в результате чрезвычайного происшествия на Запорожье.
Также в выпуске:
Главный врач одной из сумских поликлиник пришел на работу пьяным.
Марш женщин в Киеве закончился избиением.
"Я тебе не детка" – представительницы медиа возмущены словами президента.
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых недавно отравили, находятся в коме.
Источник: 24 Канал
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