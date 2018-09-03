Итоговый выпуск новостей за 21:00: Забор на границе с Россией. Утечка хлора в Кривом Роге
В итоговом выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 21:00 – россияне устанавливают ограждение в центре п. Меловое Луганской обл. После распада СССР его буквально разделили пополам по улице Дружбы народов. Одна часть оказалась на российской территории, вторая – на украинской. В Кривом Роге на "Кривбассводоканал" произошла утечка хлора с танк-контейнера. Вследствие аварии пострадала женщина.
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Источник: 24 канал
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