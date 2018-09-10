Итоговый выпуск новостей за 21:00: Задержание Ананьева. Празднование еврейского Нового года

В итоговом выпуске новостей за 10 сентября по состоянию на 21:00 – известного блогера и ветерана АТО Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине. Сейчас он в Новомосковском отделе полиции, с ним работает адвокат. Горы мусора и толпы хасидов – в Умани разгар празднования нового 5779-го года. В город по случаю Рош Ха-Шана с съехались почти 30 тысяч паломников.

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