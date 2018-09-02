Итоговый выпуск новостей за 21:00: Задержание за убийства Захарченко. Судьба Томоса для Украины
В итоговом выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 21:00 – в оккупированном Донецке – массовые задержания. После убийства лидера так называемой "ДНР" - Александра Захарченко – там схватили около полусотни человек, несколько десятков – пропали без вести. Судьба Томоса сегодня решается в Стамбуле на трёхдневном Синаксисе во главе с Вселенским Патриархом Варфоломеем.
Также в выпуске:
В Украине опубликовали рейтинг лучших школ по результатам ВНО.
Российские режиссеры сняли фильмы о пленниках Кремля, из-за которых голодает Сенцов.
Александра Захарченко похоронили в закрытом гробу.
Источник: 24 канал
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