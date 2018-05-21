Итоговый выпуск новостей за 21:00: Захват боевиков в плен. Массовое отравление в Николаеве

В итоговом выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 21:00 – бойцы батальона "Донбасс-Украина" провели успешную ситуацию и захватили трех боевиков в плен. В Николаеве из-за распыления неизвестного вещества из школы эвакуировали 380 детей, 40 школьников оказались в больнице.

Также в выпуске: В Ивано-Франковской области военный бросил гранату в толпу. ФСБ снова провела обыски и задержания у крымских татар. В Марьинке от пули пророссийских боевиков погиб местный житель.