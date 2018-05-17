Итоговый выпуск новостей за 21:00: Закон о трансплантации органов. Обстрелы в Светлодарске
В итоговом выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 21:00 – депутаты приняли закон о трансплантации органов, он позволяет пересаживать органы после смерти человека, но только при его письменном согласии. Российские наемники обстреляли Светлодарск, уничтожены дома, автобус, один снаряд разорвался возле школы. На Донбасс срочно выехал представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.
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Источник: 24 Канал
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