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Итоговый выпуск новостей за 21:00: Закон о трансплантации органов. Обстрелы в Светлодарске

Выпуск новостей 72 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 21:00 – депутаты приняли закон о трансплантации органов, он позволяет пересаживать органы после смерти человека, но только при его письменном согласии. Российские наемники обстреляли Светлодарск, уничтожены дома, автобус, один снаряд разорвался возле школы. На Донбасс срочно выехал представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Также в выпуске: 

Вулкан на Гавайях извергается с новой силой.

Кирилла Вышинского отправили на 2 месяца в СИЗО.

В деле Януковича опросили экс-командующего внутренних войск Шуляка.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Выпуск новостей Светлодарская дуга Медицинская реформа Медицина
Источник: 24 Канал
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Новости за 17 мая
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