21:49
15 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Закрытие "Станицы Луганской". Выборы в условиях карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 21:00 – из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекроют в обоих направлениях. Запрет продлится две недели. В пяти районах на Харьковщине сегодня выбирали народного депутата. Вакантное место появилось после назначения нардепа Алексея Кучера главой области.

      Также в выпуске:

      В поисках пропавших рыбаков спасатели уже обследовали 900 квадратных километров Азовского моря, однако за двое суток найти трех мужчин пока не удалось.

      Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании.

      Сегодня на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

      Сколько людей заболели коронавирус Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Теги: Новости Украины Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:30 Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 17:38 После коронавируса: что будет с экономикой Китая и Южной Кореи
      Анатолій Максимов
      сегодня , 16:00 Правильный карантин для детей и взрослых: онлайн-курсы со всего мира
      Іван Примаченко
      сегодня , 14:00 Сивохо повторяет штампы российской пропаганды: кому нужен "план примирения"
      Дмитро Гнап
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук