Итоговый выпуск новостей за 21:00: Закрытие "Станицы Луганской". Выборы в условиях карантина

В итоговом выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 21:00 – из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекроют в обоих направлениях. Запрет продлится две недели. В пяти районах на Харьковщине сегодня выбирали народного депутата. Вакантное место появилось после назначения нардепа Алексея Кучера главой области.

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