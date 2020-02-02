Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский о черных ящиках МАУ. Жуткое ДТП в Запорожье

В итоговом выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 21:00 – по словам президента Украины, Иран допустит украинских специалистов к черным ящикам сбитого самолета МАУ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1". В Запорожье "Ланос" столкнулся с локомотивом. От удара 45-летний водитель легковушки погиб на месте.

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