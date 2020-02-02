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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский о черных ящиках МАУ. Жуткое ДТП в Запорожье

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 21:00 – по словам президента Украины, Иран допустит украинских специалистов к черным ящикам сбитого самолета МАУ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1". В Запорожье "Ланос" столкнулся с локомотивом. От удара 45-летний водитель легковушки погиб на месте.

      Также в выпуске:

      Помощник президента Украины Андрей Ермак отметил, что выборы в ОРДЛО могут пройти уже в конце октября 2020 года.

      На Львовщине пограничник насмерть сбил пешехода.

      Уже третий самолет с украинцами вернулся из Китая. Большинство эвакуированных – туристы, которые отдыхали на острове Хайнань.

      "Нафтогаз" отреагировал на слова "слуги народа" о собаке и коммуналке.

       

       

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      Теги: Новости Запорожья Авиакатастрофа МАУ в Иране Владимир Зеленский Новости Украины Выпуск новостей
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