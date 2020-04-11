Итоговый выпуск новостей за 21:00: Зеленский о новых участках разведения. Коронавирус в мире
В итоговом выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 21:00 – Зеленский побывал на участке разведения Петровское, что в Донецкой области. По его словам, отвод сил помог уменьшить обстрелы, поэтому готовят новые участки. Однако какие именно не уточнил. В мире количество зараженных коронавирусом уже 1 миллион 700 тысяч. Смертей – более 100 тысяч.
Также в выпуске:
Христиане западного обряда готовятся к празднованию Пасхи в условиях пандемии и вынужденной изоляции.
Финансовый комитет утвердил изменения в бюджет на 2020 год.
Президент Владимир Зеленский проинспектировал работу военного госпиталя для больных коронавирусом на фронте.
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