Итоговый выпуск новостей за 21:00: Женщины на передовой. Новые детали в отравлении Скрипаля
Выпуск новостей 21:59, 7 марта 208 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 21:00 – в украинском войске становится все больше девушек. Если раньше женщину в погонах можно было увидеть в основном в штабе, то сейчас немало защитниц воюют на передовой наравне с мужчинами. Стало известно, чем отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.
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Источник: 24 Канал
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