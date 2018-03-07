Итоговый выпуск новостей за 21:00: Женщины на передовой. Новые детали в отравлении Скрипаля

В итоговом выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 21:00 – в украинском войске становится все больше девушек. Если раньше женщину в погонах можно было увидеть в основном в штабе, то сейчас немало защитниц воюют на передовой наравне с мужчинами. Стало известно, чем отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

Также в выпуске: В Киеве состоялся марш в поддержку задержанного в Италии украинского бойца. На окраине Киева в районе станции метро "Лесная" взорвалось авто. Оказалось, что СБУ проводило спецоперацию. 4G ждут в Украине с марта. За сверхбыструю связь мобильные операторы не пожалели на лицензии 5,5 миллиардов гривен.