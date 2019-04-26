Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жестокое убийство на Львовщине. Обстрелы на передовой

В итоговом выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 21:00 – в Жовкве, что на Львовщине, трое несовершеннолетних за долг избили знакомого до смерти. Обстрелы на передовой не прекращают ни на минуту. На нарушение перемирия пророссийские боевики получают адекватный ответ от украинских военных.

Также в выпуске: В Верховной Раде приняли закон о государственном языке. Россия будет выдавать паспорта жителям ОЛДРО по упрощенной процедуре. Заместитель генпрокурора Евгений Енин подал в отставку из-за скандального дела олигарха-беглеца Сергея Курченко. Владимир Зеленский пожаловался в видео-обращении, которое разместил в соцсетях, что ЦИК затягивает подсчет голосов.

Источник: 24 канал