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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жизнь в прифронтовой Марьинке. Пасхальная непогода в Украине

      Выпуск новостей 58 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики каждый день обстреливают наши позиции. Однако, ведя огонь по украинским защитникам, оккупанты часто промахиваются и здесь уже жертвой могут стать гражданские. На Пасху на Тернопольщине, Житомирщине и в Золочевском районе Львовщины разгулялась непогода. Осложнения погодных условий сопровождалось грозой, дождем и градом.

      Также в выпуске:

      Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий.

      Вся Украина празднует Поливальный понедельник, а самые интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове.

      Путинских байкеров развернули на грузинской границе.

      Микроавтобус турецкого футбольного клуба "Аланья Спор" съехал с дороги и перевернулся, погиб 28-летний полузащитник команды Йозеф Сурал.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Война на Донбассе Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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