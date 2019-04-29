Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жизнь в прифронтовой Марьинке. Пасхальная непогода в Украине
В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики каждый день обстреливают наши позиции. Однако, ведя огонь по украинским защитникам, оккупанты часто промахиваются и здесь уже жертвой могут стать гражданские. На Пасху на Тернопольщине, Житомирщине и в Золочевском районе Львовщины разгулялась непогода. Осложнения погодных условий сопровождалось грозой, дождем и градом.
Также в выпуске:
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