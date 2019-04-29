Итоговый выпуск новостей за 21:00: Жизнь в прифронтовой Марьинке. Пасхальная непогода в Украине

В итоговом выпуске новостей по состоянию на 21:00 – пророссийские боевики каждый день обстреливают наши позиции. Однако, ведя огонь по украинским защитникам, оккупанты часто промахиваются и здесь уже жертвой могут стать гражданские. На Пасху на Тернопольщине, Житомирщине и в Золочевском районе Львовщины разгулялась непогода. Осложнения погодных условий сопровождалось грозой, дождем и градом.

Также в выпуске: Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Вся Украина празднует Поливальный понедельник, а самые интересные мероприятия проходят в Киеве и Львове. Путинских байкеров развернули на грузинской границе. Микроавтобус турецкого футбольного клуба "Аланья Спор" съехал с дороги и перевернулся, погиб 28-летний полузащитник команды Йозеф Сурал.

Источник: 24 канал