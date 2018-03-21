Итоговый выпуск новостей за 21:00: "Жучок" в аквариуме Холодницкого. Громкий скандал в школе

В итоговом выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 21:00 – кто и зачем установил прослушку в кабинете главы САП Назара Холодницкого. На Киевщине учительница публично обругала ученика.

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