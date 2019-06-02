Итоговый выпуск новостей за 21:00: Журналист РФ в базе "Миротворца". Парад трамваев во Львове

В итоговом выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 21:00 – российский пропагандист Владимир Познер попал в базу "Миротворца". А все потому, что посещал Крым через неподконтрольные Украине пункты пропуска. Львовскому трамваю – 125 лет. В честь этой даты шесть трамваев разной эпохи в течение дня возили львовян и гостей города.

Также в выпуске: К украинскому политзаключенному Кремля Романа Сущенко приехали жена и дочь. Смерть на рок-фестивале: накануне на Днепропетровщине погиб человек, еще двое травмированы. Владимир Зеленский собирается в свой первый зарубежный визит, 4 июня он посетит Брюссель. Повлияет ли подготовка к парламентским выборам на стабильность курса гривны и роста цен.

Источник: 24 канал