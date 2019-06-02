Итоговый выпуск новостей за 21:00: Журналист РФ в базе "Миротворца". Парад трамваев во Львове
В итоговом выпуске новостей за 2 июня по состоянию на 21:00 – российский пропагандист Владимир Познер попал в базу "Миротворца". А все потому, что посещал Крым через неподконтрольные Украине пункты пропуска. Львовскому трамваю – 125 лет. В честь этой даты шесть трамваев разной эпохи в течение дня возили львовян и гостей города.
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Источник: 24 канал
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