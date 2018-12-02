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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00:Первая неделя военного положения. Арест по делу обвала в школе

      Выпуск новостей 139 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 2 декабря по состоянию на 21:00 – почти неделю украинцы живут в военном положении. Официально ограничения коснулись только 10 областей, но отреагировала вся Украина, где-то паникой, а где-то и конструктивом. Трех лиц, причастных к обвалу в спортзале школы в Вишневом, задержала полиция – им грозит до 12 лет лишения свободы.

      Также в выпуске:

      Все украинские моряки уже находятся в московских СИЗО, по словам адвоката Полозова.

      В Сан-Франциско представители украинской диаспоры приковались наручниками возле военного корабля, требуя освобождения наших моряков.

      Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на территории оккупированного Донбасса более ста единиц тяжелой техники оккупантов.

      На право строительства мусороперерабатывающего завода в Львове претендуют пять компаний мирового уровня.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Военное положение в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 2 декабря
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