Итоговый выпуск новостей за 21: 00: ДТП с командиром бригады. Санкции против Украины
В итоговом выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 21:00 – командир 57 бригады сбил машиной рядового солдата и пытался скрыть преступление. Сам отвез пострадавшего в больницу, а впоследствии отправил его в отпуск задним числом. Россия пытается надавить на Украину с помощью санкций, которые будут касаться украинских компаний и бизнесменов.
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Боевики обстреливают окрестности Авдеевки, ранен украинский военный.
Суд отправил дело по засекречиванию декларации СБУ на новое рассмотрение.
НАБУ в коррупционной схеме "Ощадбанка" подозревает Станислава Березкина, члена "Воли народа".
Источник: 24 канал
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