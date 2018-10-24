Итоговый выпуск новостей за 21: 00: ДТП с командиром бригады. Санкции против Украины

В итоговом выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 21:00 – командир 57 бригады сбил машиной рядового солдата и пытался скрыть преступление. Сам отвез пострадавшего в больницу, а впоследствии отправил его в отпуск задним числом. Россия пытается надавить на Украину с помощью санкций, которые будут касаться украинских компаний и бизнесменов.

Также в выпуске: Боевики обстреливают окрестности Авдеевки, ранен украинский военный. Суд отправил дело по засекречиванию декларации СБУ на новое рассмотрение. НАБУ в коррупционной схеме "Ощадбанка" подозревает Станислава Березкина, члена "Воли народа".