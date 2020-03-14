Итоговый выпуск новостей за 21: 00:ограничение въезда в Украину. Последствия коронавируса в мире

В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 21:00 – в ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Международное авиасообщение обещают заблокировать полностью, а из сухопутных границ закроют почти половину. Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч, вирус обнаружили в более 140 стран. Государства одно за другим закрываются на карантин.

Також у випуску: В Україні запрацював сервіс моніторингу коронавірусу. Путін підписав закон про поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни. З України намагалися вивести 70 тисяч масок. Україна вперше відправила на перероблювання 20 тонн використаних батарейок.