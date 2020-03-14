Итоговый выпуск новостей за 21: 00:ограничение въезда в Украину. Последствия коронавируса в мире
В итоговом выпуске новостей за 14 марта по состоянию на 21:00 – в ночь на 16 марта Украина закрывает свои границы для иностранцев. Международное авиасообщение обещают заблокировать полностью, а из сухопутных границ закроют почти половину. Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч, вирус обнаружили в более 140 стран. Государства одно за другим закрываются на карантин.
Також у випуску:
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Путін підписав закон про поправки до Конституції, які обнуляють його президентські терміни.
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