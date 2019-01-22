Итоговый выпуск новостей за 22:00: 13-й кандидат в президенты. Нарколог Зайцевой
В итоговом выпуске новостей за 22 января состоянию на 22:00 –в ЦИК зарегистрировали еще одного кандидата в президенты Украины. Им стал представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Нарколог, которая первой осматривала Алену Зайцеву после аварии в Харькове, наконец появилась в суде. Ее искали полгода, чтобы она предоставила важные показания.
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Источник: 24 канал
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