Итоговый выпуск новостей за 22:00: 13-й кандидат в президенты. Нарколог Зайцевой

В итоговом выпуске новостей за 22 января состоянию на 22:00 –в ЦИК зарегистрировали еще одного кандидата в президенты Украины. Им стал представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Нарколог, которая первой осматривала Алену Зайцеву после аварии в Харькове, наконец появилась в суде. Ее искали полгода, чтобы она предоставила важные показания.

Также в выпуске: В Украине празднуют День Соборности. На съезде партии "Батькивщина" официально выдвинули Юлию Тимошенко в президенты Украины.