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      КРУШЕНИЯ ДОМА В ДРОГОБЫЧЕ РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА КИРИЛ ВЫШИНСКИЙ
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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Акции протеста против Авакова. Извержение вулкана в Италии

      Выпуск новостей 86 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 22:00 – под Офисом Президента состоялась акция протеста за увольнение и против переназначения на должность действующего министра внутренних дел Арсена Авакова. Неподалеку от Сицилии на курортном острове Стромболи в Средиземном море проснулся вулкан. Пока власть не сообщает о жертвах и разрушениях.

      Также в выпуске:

      Трагедия на Львовщине. Из-за обвала жилого дома два человека погибли, еще семеро получили травмы. Спасатели спешат разбирать завалы, так как под ними могут находиться еще по меньшей мере четверо человек, в том числе и дети.

      Два месяца за решеткой или залог в 6 миллионов гривен. Такую меру пресечения избрал Печерский суд Киева руководительнице Минздрава времен Януковича – Раисе Богатыревой.

      Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Варшаве вполне вероятна. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам национальной безопасности.

      На фронте 9 обстрелов с начала суток. Это зафиксировали в штабе. На рассвете враг бил из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также вооружения БМП, гранатометов в районе Светлодарской Дуги.

      blog_ava
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      28 августа
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      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Протесты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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