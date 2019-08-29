Итоговый выпуск новостей за 22:00: Авакова оставили на должности министра МВД. Ситуация на войне

В итоговом выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 22:00 – Арсен Аваков таки останется главой Министерства внутренних дел в новом правительстве. За новый состав Кабмина проголосовал 281 депутат. На Донбассе пророссийские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ. С начала суток в штабе насчитали 9 нарушений режима тишины со стороны российских наемников.

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Узник Кремля Олег Сенцов находится в Москве. Об этом сообщают сразу несколько российских СМИ со ссылкой на источники в Кремле. Также стало известно, что в Москву перевезли еще одного пленника – украинского журналиста Романа Сущенко.

Раиса Богатырева больше не будет ночевать в СИЗО. За нееуже внес залог в 6 миллионов гривен Вадим Новинский. Напомним, что суд избрал меру пресечения для экс-руководительницы Министерства здравоохранения – 2 месяца за решеткой или залог в 6 миллионов гривен.

Дата – 29 августа 2014 года – стало самым кровавым днем ​​в истории российско-украинской войны. В Украине отмечают День памяти защитников Украины, которые погибли в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность.