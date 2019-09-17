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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Блокировка российских вагонов. Карпюк о сале от Медведчука

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 22:00 – на Львовщине активисты уже полторы недели блокируют вагоны с углем из Российской федерации. Требуют объяснений: каким образом порода из страны агрессора оказалась на Западной Украине. Политзаключенный Николай Карпюк рассказал о жизни до, во время и после плена. Это был его первый выход к журналистам после возвращения домой.

      Также в выпуске:

      Украинская делегация покинула конференцию ОБСЕ в знак протеста против заявлений россиян, что Крым – это Россия.

      Неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

      В Facebook провели генеральную уборку и удалили 168 подозрительных аккаунтов пользователей.

       

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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Виктор Медведчук Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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