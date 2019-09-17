Итоговый выпуск новостей за 22:00: Блокировка российских вагонов. Карпюк о сале от Медведчука
В итоговом выпуске новостей за 17 сентября по состоянию на 22:00 – на Львовщине активисты уже полторы недели блокируют вагоны с углем из Российской федерации. Требуют объяснений: каким образом порода из страны агрессора оказалась на Западной Украине. Политзаключенный Николай Карпюк рассказал о жизни до, во время и после плена. Это был его первый выход к журналистам после возвращения домой.
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Источник: 24 канал
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