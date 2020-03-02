Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дело против Нафтогаза. Новые правила въезда в Россию
В итоговом выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 22:00 – Антимонопольный комитет возбудил дело против Нафтогаза. Компанию обвиняют в завышении цены для населения начиная еще с 2018 года. Со вчерашнего дня начали действовали новые правила въезда в Россию. Ранее пересечь границу можно было с внутренним паспортом, теперь – только с зарубежным.
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