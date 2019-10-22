Итоговый выпуск новостей за 22:00: Детектор лжи для "слуг народа". Лисичанск без воды

В итоговом выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 22:00 – одиннадцать "слуг народа" из финансового комитета Рады в Офисе Президента хотят проверить на детекторе лжи. Лисичанск пятые сутки без воды. Там уже объявили чрезвычайное положение. Водоканалу выключили питание из-за долгов. Садики, школы и больницы – на грани закрытия.

Также в выпуске: В Киеве из-за теплой погоды расцвели сакуры. Свидетелем снайперского огня возле Красногоровки стала съемочная группа 24 канала. В Токио состоялась церемония интронизации нового императора Нарухито, был на мероприятии и Зеленский с женой.