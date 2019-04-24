Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дома Зеленского. Паспорта РФ для оккупированного Донбасса

В итоговом выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский владеет домом в элитном коттеджном городке под Киевом. Также периодически он живет в квартире на улице Грушевского, напротив Верховной Рады. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Также в выпуске: "Нафтогаз" согласовал уменьшение цены на газ для населения. В Житомире погиб 18-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше электрички. В Киеве завершили монтаж самой большой части пешеходного моста, который жители столицы уже назвали "мостом Кличко".

Источник: 24 канал