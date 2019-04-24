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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дома Зеленского. Паспорта РФ для оккупированного Донбасса

      Выпуск новостей 98 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский владеет домом в элитном коттеджном городке под Киевом. Также периодически он живет в квартире на улице Грушевского, напротив Верховной Рады. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

      Также в выпуске:

      "Нафтогаз" согласовал уменьшение цены на газ для населения.

      В Житомире погиб 18-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше электрички.

      В Киеве завершили монтаж самой большой части пешеходного моста, который жители столицы уже назвали "мостом Кличко".

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      Теги: Новости России Владимир Зеленский Новости Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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