Итоговый выпуск новостей за 22:00: Дома Зеленского. Паспорта РФ для оккупированного Донбасса
В итоговом выпуске новостей за 24 апреля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский владеет домом в элитном коттеджном городке под Киевом. Также периодически он живет в квартире на улице Грушевского, напротив Верховной Рады. Глава Кремля Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.
Также в выпуске:
"Нафтогаз" согласовал уменьшение цены на газ для населения.
В Житомире погиб 18-летний парень, который хотел сделать селфи на крыше электрички.
В Киеве завершили монтаж самой большой части пешеходного моста, который жители столицы уже назвали "мостом Кличко".
Источник: 24 канал
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