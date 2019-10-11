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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Допрос экс-посла США в Украине. Финансирование партий

      Выпуск новостей 38 Читати новину українською

      В выпуске за 11 октября по состоянию на 22:00 – в США не утихает скандал с импичментом Трампу. Поскольку, едва ли не главную роль в нем сыграл украинский вопрос. На допрос в Конгресс пригласили бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Верховная Рада забрала государственное финансирование у партий, которые набрали менее 5% на выборах. А также вдвое урезала его тем, кто прошел в парламент.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира за то, что сумел мирно уладить конфликт с соседней Эритреей.

      Окружной админсуд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука, поэтому сейчас там – фактически двоевластие.

      В одной из харьковских школ произошел обвал потолка. К счастью, обошлось без пострадавших. Учебное заведение теперь ждет проверка.

      Владимир Зеленский во время визита в Одессу представил нового руководителя области. Им стал 36-летний бизнесмен и бывший работник МВД Максим Куцый.

      blog_ava
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      11 октября
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      Теги: Новости Украины Новости США Верховная Рада Импичмент Трампа Выпуск новостей
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