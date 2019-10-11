Итоговый выпуск новостей за 22:00: Допрос экс-посла США в Украине. Финансирование партий

В выпуске за 11 октября по состоянию на 22:00 – в США не утихает скандал с импичментом Трампу. Поскольку, едва ли не главную роль в нем сыграл украинский вопрос. На допрос в Конгресс пригласили бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Верховная Рада забрала государственное финансирование у партий, которые набрали менее 5% на выборах. А также вдвое урезала его тем, кто прошел в парламент.

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