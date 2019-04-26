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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Годовщина чернобыльской трагедии. Новые взрывы на Шри-Ланке

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 22:00 – 33 года назад радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию и ряд стран Европы. Журналисты 24 канала выяснили, как пережили техногенную катастрофу участники тех событий. На Шри-Ланке прогремело три новые взрывы в восточной части острова. Там продолжается антитеррористическая операция из-за взрывов в храмах.

      Также в выпуске:

      В шахте на Луганщине взорвался метан.

      ЦИК получила все протоколы с мокрыми печатями.

      Нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок.

      Украинские пограничники пекут пасхальные паски.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Чернобыль Серия терактов на Шри-Ланке Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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