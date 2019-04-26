Итоговый выпуск новостей за 22:00: Годовщина чернобыльской трагедии. Новые взрывы на Шри-Ланке
В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 22:00 – 33 года назад радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию и ряд стран Европы. Журналисты 24 канала выяснили, как пережили техногенную катастрофу участники тех событий. На Шри-Ланке прогремело три новые взрывы в восточной части острова. Там продолжается антитеррористическая операция из-за взрывов в храмах.
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Источник: 24 канал
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