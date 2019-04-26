Итоговый выпуск новостей за 22:00: Годовщина чернобыльской трагедии. Новые взрывы на Шри-Ланке

В итоговом выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 22:00 – 33 года назад радиоактивное облако накрыло Украину, Беларусь, Россию и ряд стран Европы. Журналисты 24 канала выяснили, как пережили техногенную катастрофу участники тех событий. На Шри-Ланке прогремело три новые взрывы в восточной части острова. Там продолжается антитеррористическая операция из-за взрывов в храмах.

Также в выпуске: В шахте на Луганщине взорвался метан. ЦИК получила все протоколы с мокрыми печатями. Нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок. Украинские пограничники пекут пасхальные паски.

Источник: 24 канал