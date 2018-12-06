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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Грабеж со стрельбой в Киеве. Конец дружбе с Россией

      Выпуск новостей 57 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 6 декабря, по состоянию на 22:00 – в Киеве грабители обстреляли внедорожник, пытаясь похитить у хозяина 50 тысяч евро. Водитель ранен. На 5-м году войны с Россией народные депутаты наконец нашли в себе силы признать, что северный сосед нам не друг. Народные избранники проголосовали за то, что такой дружбе – конец. Вот только не уже, а только с 1-го апреля.

      Также в выпуске:

      6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил.

      В Харькове в супермаркете полицейский застрелил покупателя, который ранил его ножом.

      Украинцам приходят квитанции, в которых сумма оплаты – завышена.

      Теги: Украина – Россия Новости Киева Ограбления Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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