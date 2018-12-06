Итоговый выпуск новостей за 22:00: Грабеж со стрельбой в Киеве. Конец дружбе с Россией

В итоговом выпуске за 6 декабря, по состоянию на 22:00 – в Киеве грабители обстреляли внедорожник, пытаясь похитить у хозяина 50 тысяч евро. Водитель ранен. На 5-м году войны с Россией народные депутаты наконец нашли в себе силы признать, что северный сосед нам не друг. Народные избранники проголосовали за то, что такой дружбе – конец. Вот только не уже, а только с 1-го апреля.

Также в выпуске: 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. В Харькове в супермаркете полицейский застрелил покупателя, который ранил его ножом. Украинцам приходят квитанции, в которых сумма оплаты – завышена.