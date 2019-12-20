Итоговый выпуск новостей за 22:00: Корпоратив "слуг народа". Обыски в спортклубе Порошенко
В итоговом выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 22:00 – для нардепов "Слуги народа" устроили новогодний корпоратив. Вела мероприятие Екатерина Осадчая, пели для политиков Jerry Heil с Тиной Кароль, а шутил "Квартал 95". ГБР совместно с СБУ провели обыски в элитном спортклубе столицы, конечным владельцем которого называют пятого президента Петра Порошенко.
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