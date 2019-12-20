00:20
21 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин фантазирует об Украине. Россияне тестируют "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      22:02, 20 декабря
      Вести.UA: Аваков против игорного бизнеса. Секрет успеха монобольшинства
      Вєсті.UA
      19:56, 20 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Корпоратив "слуг народа". Обыски в спортклубе Порошенко

      Выпуск новостей 62 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 22:00 – для нардепов "Слуги народа" устроили новогодний корпоратив. Вела мероприятие Екатерина Осадчая, пели для политиков Jerry Heil с Тиной Кароль, а шутил "Квартал 95". ГБР совместно с СБУ провели обыски в элитном спортклубе столицы, конечным владельцем которого называют пятого президента Петра Порошенко.

      Также в выпуске:

      В британском парламенте дали зеленый свет Brexit. Большинство депутатов поддержали соглашение о выходе из ЕС, предложенное премьером.

      В Новый год с размахом: в Харькове на подготовку к празднику городские власти потратили 75 миллионов гривен.

      Правительство начало оцифровывать документы, поэтому в будущем большинство бумажек переселятся в телефоны украинцев.

      С начала суток пророссийские боевики пять раз обстреливали украинских защитников на Донбассе.

      Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию
      20 декабря
      1054
      Теги: Новости Украины Слуга народа Петр Порошенко Государственное бюро расследований СБУ Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 20 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      20 декабря , 22:30 Главные новости 20 декабря: Соглашение о транзите газа с Россией и закрытие игорных заведений
      Северин Трач 141
      20 декабря , 21:00 Новий заробіток Медведчука: як кум Путіна заробляє на транзиті вугілля в Європу
      Сергій Лещенко 83
      20 декабря , 20:30 Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту
      Віталій Шабунін 37
      20 декабря , 19:21 Правительство закрывает игорные заведения: кто и почему попал под прицел
      Людмила Кушнір 423
      20 декабря , 19:00 В кресле до смерти? Как Путин планирует изменить Конституцию под себя
      Ель Мюрид 621
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук