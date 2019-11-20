Итоговый выпуск новостей за 22:00: Коварные обстрелы на фронте. Новое судно для исследователей

В выпуске за 20 ноября по состоянию на 22:00 – С начала суток на Востоке шестеро бойцов получили ранения. Когда украинские военные начали запрашивать "тишину", чтобы помочь собратьям, российские вооруженные формирования сначала давали согласие, а потом продолжали лупить из гранатометов. Впервые за последние 20 лет украинские исследователи могут выйти в рейс в Антарктиду на собственном судне.

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