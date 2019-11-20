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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Коварные обстрелы на фронте. Новое судно для исследователей

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске за 20 ноября по состоянию на 22:00 – С начала суток на Востоке шестеро бойцов получили ранения. Когда украинские военные начали запрашивать "тишину", чтобы помочь собратьям, российские вооруженные формирования сначала давали согласие, а потом продолжали лупить из гранатометов. Впервые за последние 20 лет украинские исследователи могут выйти в рейс в Антарктиду на собственном судне.

      Также в выпуске:

      В полиции отчитались, что установили еще почти 60 устройств для измерения скорости. Так что, теперь их по стране 115. А все для того, чтобы водители не превышали скорость.

      В Сумах простились с погибшим командиром – полковником Евгением Коростелевым. Смертельное ранение он получил на Донбассе на прошлой неделе.

      Школы – на бессрочных каникулах, а детские садики работают через раз. Новый Роздол, что на Львовщине, до сих пор без тепла.

      Лесные пожары в Австралии достигли своего апогея. Огонь уже распространился на два штата страны – южный Уэльс, и Квинсленд.

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      Теги: исследования Война Война на Донбассе Новости Украины Выпуск новостей Новости политики
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