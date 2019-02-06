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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Криминал за домашнее насилие. Отмена поездов в РФ

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 22:00 – международные организации заставили украинских политиков признать домашнее насилие уголовным преступлением. Так, украинки, которые пережили домашнее насилие могут подать заявление в правоохранительные органы. "Укрзализныця" вдвое уменьшает количество поездов в РФ, а с 31 марта поездов станет еще меньше, по причине уменьшения спроса.

      Также в выпуске:

      Минюст подал апелляцию на решение суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава.

      В Украину не пустили режиссера пропагандистского фильма "Русская весна".

      ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов в президенты.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Укрзализниця Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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