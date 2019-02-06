Итоговый выпуск новостей за 22:00: Криминал за домашнее насилие. Отмена поездов в РФ

В итоговом выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 22:00 – международные организации заставили украинских политиков признать домашнее насилие уголовным преступлением. Так, украинки, которые пережили домашнее насилие могут подать заявление в правоохранительные органы. "Укрзализныця" вдвое уменьшает количество поездов в РФ, а с 31 марта поездов станет еще меньше, по причине уменьшения спроса.

Также в выпуске: Минюст подал апелляцию на решение суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. В Украину не пустили режиссера пропагандистского фильма "Русская весна". ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов в президенты.