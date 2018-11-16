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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: мощный обстрел на Донбассе. Убийство журналиста Сергиенко

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 22:00 – полторы сотни мин боевики выпустили по окрестностям Торецка, это чуть ли не самый крупный обстрел за последние несколько месяцев. В Черкассах сегодня участники Евромайдана не скрывали свое возмущение, так как суд отпустил под залог двоих подозреваемых в похищении и организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

      Также в выпуске:

      В аннексированном Крыму так называемая власть поощряет юных крымчан идти в армию оккупанта.

      В Смеле наконец включили отопление: трубы не выдерживают нагрузки.

      Киев пережил неделю в километровых пробках.

      Теги: Новости Украины Жертвы Евромайдан Война на Донбассе Выпуск новостей Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Украина – Россия журналисты Судьи
      Источник: 24 канал
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