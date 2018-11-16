Итоговый выпуск новостей за 22:00: мощный обстрел на Донбассе. Убийство журналиста Сергиенко
В итоговом выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 22:00 – полторы сотни мин боевики выпустили по окрестностям Торецка, это чуть ли не самый крупный обстрел за последние несколько месяцев. В Черкассах сегодня участники Евромайдана не скрывали свое возмущение, так как суд отпустил под залог двоих подозреваемых в похищении и организации убийства журналиста Василия Сергиенко.
Также в выпуске:
В аннексированном Крыму так называемая власть поощряет юных крымчан идти в армию оккупанта.
В Смеле наконец включили отопление: трубы не выдерживают нагрузки.
Киев пережил неделю в километровых пробках.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Ответ будет жестким": у Порошенко прокомментировали угрозы РФ закрыть Азовское моресегодня , 22:50
-
Убийство журналиста Сергиенко: суд выпустил подозреваемых под залог, вспыхнули столкновениясегодня , 22:05
-
В оккупированной Керчи произошло новое чрезвычайное происшествие со студентами: известны деталисегодня , 20:53
Комментарии