Итоговый выпуск новостей за 22:00: мощный обстрел на Донбассе. Убийство журналиста Сергиенко

В итоговом выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 22:00 – полторы сотни мин боевики выпустили по окрестностям Торецка, это чуть ли не самый крупный обстрел за последние несколько месяцев. В Черкассах сегодня участники Евромайдана не скрывали свое возмущение, так как суд отпустил под залог двоих подозреваемых в похищении и организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Также в выпуске: В аннексированном Крыму так называемая власть поощряет юных крымчан идти в армию оккупанта. В Смеле наконец включили отопление: трубы не выдерживают нагрузки. Киев пережил неделю в километровых пробках.