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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новая стрельба в Киеве. Обращение Зеленского

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 22:00 – в столице снова стреляли. Посетители ресторана "Баку" поссорились и в ход пошли травматические пистолеты. Пострадали несколько человек. Владимир Зеленский записал еженедельное обращение к украинцам. Президент сообщил, что убедил правительство погасить до конца года все долги учителям и врачам.

      Также в выпуске:

      Представители голландской прокуратуры заявили, что РФ сознательно не выдала им Владимира Цемаха – подозреваемого по делу катастрофы МН-17.

      В аэропорту Одессы провели обыски из-за растраты 11 миллионов гривен во время ремонта.

      ЦИК разрешила менять место голосования онлайн: нужно лишь заполнить форму с использованием электронной подписи.

      17-летняя жительница американского штата Аризона застряла в дымоходе. Она хотела попасть к своей подруге, которую закрыли дома.

      Как приготовить хумус: рецепт вкусной закуски
      2 декабря
      4188
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости Киева Стрельба Выпуск новостей
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