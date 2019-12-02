Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новая стрельба в Киеве. Обращение Зеленского

В итоговом выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 22:00 – в столице снова стреляли. Посетители ресторана "Баку" поссорились и в ход пошли травматические пистолеты. Пострадали несколько человек. Владимир Зеленский записал еженедельное обращение к украинцам. Президент сообщил, что убедил правительство погасить до конца года все долги учителям и врачам.

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