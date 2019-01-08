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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новые кандидаты в Президенты Украины. Провокации на фронте

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 22:00 – ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост Президента Украины: Андрея Садового, мера Львова, а также Каплина, Наливайченко и Скоцика. Сейчас официальных претендентов на главное кресло пятеро. Пророссийские боевики устраивают провокации на передовой специально для российского пропагандистского телевидения.

      Также в выпуске:

      На Рождество Украину засыпало снегом: спасатели и коммунальщики работают в усиленном режиме.

      В Карпатах на Сочельник потерялись пятеро лыжников, один из них погиб, трое спасены, и еще одного до сих пор не теряют надежды найти.

      В Турции спасатели достали из воды тела трех моряков из четырех погибших украинцев.

      Украинского моряка, которого хотели казнить в Иране, таки осовбодили из тюрмы и доставят домой.

      Дональд Трамп угрожает ввести чрезвычайное положение в США из-за проблем с нелегальной миграцией.

      Политическая агитация в школе: как противодействовать

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе ЦИК Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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