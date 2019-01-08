Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новые кандидаты в Президенты Украины. Провокации на фронте

В итоговом выпуске новостей за 8 января по состоянию на 22:00 – ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост Президента Украины: Андрея Садового, мера Львова, а также Каплина, Наливайченко и Скоцика. Сейчас официальных претендентов на главное кресло пятеро. Пророссийские боевики устраивают провокации на передовой специально для российского пропагандистского телевидения.

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