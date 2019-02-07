Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новые правила обмена валюты. Рейтинг манипуляторов в политике

В итоговом выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 22:00 – в Украине начали действовать новые правила обмена валюты. Теперь обменять ее можно не только в банках или обменниках, но и с помощью смартфона или компьютера. Эксперты VoxUkraine обнародовали результаты исследования о том, кто из политиков больше всего злоупотребляет доверием украинцев.

Также в выпуске: Верховная Рада приняла изменения в Конституцию о закреплении вектора на ЕС и НАТО. Во Львове задержали подозреваемого в убийстве ветерана АТО Виталия Олешко. Активисты предложили назначить Ульяну Супрун постоянным министром здравоохранения. Журналисты привели доказательства связи властей Херсона с убийством Гандзюк.