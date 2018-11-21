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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый глава Интерпола. Масштабный пожар во Львове

      Выпуск новостей 46 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 22:00 – в Дубаи избрали нового главу Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Поэтому Кремль не смог получить контроль над международной полицейской организацией. В Областной клинической больнице Львова начался пожар. Десятки спасателей более двух часов пытались потушить огонь, пострадавших нет.

      Также в выпуске:

      21 ноября украинцы отмечают пятую годовщину Революции Достоинства.

      В Верховной Раде народные депутаты от БПП предложили сажать в тюрьму за клевету.

      Правоохранители разблокируют все трассы, заблокированные "евробляхерами".

       

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Львова Интерпол Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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