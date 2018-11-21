Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый глава Интерпола. Масштабный пожар во Львове

В итоговом выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 22:00 – в Дубаи избрали нового главу Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Поэтому Кремль не смог получить контроль над международной полицейской организацией. В Областной клинической больнице Львова начался пожар. Десятки спасателей более двух часов пытались потушить огонь, пострадавших нет.

Также в выпуске: 21 ноября украинцы отмечают пятую годовщину Революции Достоинства. В Верховной Раде народные депутаты от БПП предложили сажать в тюрьму за клевету. Правоохранители разблокируют все трассы, заблокированные "евробляхерами".