Итоговый выпуск новостей за 22:00: Новый глава Интерпола. Масштабный пожар во Львове
В итоговом выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 22:00 – в Дубаи избрали нового главу Интерпола, им стал представитель Южной Кореи Ким Чен Янг. Поэтому Кремль не смог получить контроль над международной полицейской организацией. В Областной клинической больнице Львова начался пожар. Десятки спасателей более двух часов пытались потушить огонь, пострадавших нет.
Также в выпуске:
21 ноября украинцы отмечают пятую годовщину Революции Достоинства.
В Верховной Раде народные депутаты от БПП предложили сажать в тюрьму за клевету.
Правоохранители разблокируют все трассы, заблокированные "евробляхерами".
Источник: 24 канал
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