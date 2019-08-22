Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обмен пленными между Украиной и РФ. Заказное убийство
В итоговом выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – издание РБК со ссылкой на собственные источники утверждает, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности об освобождении удерживаемых лиц. Бизнесмен из Броваров оценил жизнь бывшей жены и дочери в 50 тысяч долларов. Он заказал их убийство.
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