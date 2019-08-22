Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обмен пленными между Украиной и РФ. Заказное убийство

В итоговом выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – издание РБК со ссылкой на собственные источники утверждает, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности об освобождении удерживаемых лиц. Бизнесмен из Броваров оценил жизнь бывшей жены и дочери в 50 тысяч долларов. Он заказал их убийство.

Также в выпуске: Какие фракции претендуют на должность заместителя председателя Верховной Рады. При каких условиях Россия может вернуться в "Большую восьмерку". Украинцы готовятся к празднованию Дня флага – 23 августа. В соцсетях тысячи людей публикуют фото с национальными флагами в разных уголках страны и мира – это флешмоб Владимира Зеленского. Убийство в Кропивницком средь бела дня. С автомата неизвестные расстреляли адвоката.

Источник: 24 канал