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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обмен пленными между Украиной и РФ. Заказное убийство

      Выпуск новостей 99 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 22:00 – издание РБК со ссылкой на собственные источники утверждает, что Украина и Россия достигли предварительной договоренности об освобождении удерживаемых лиц. Бизнесмен из Броваров оценил жизнь бывшей жены и дочери в 50 тысяч долларов. Он заказал их убийство.

      Также в выпуске:

      Какие фракции претендуют на должность заместителя председателя Верховной Рады.

      При каких условиях Россия может вернуться в "Большую восьмерку".

      Украинцы готовятся к празднованию Дня флага – 23 августа.

      В соцсетях тысячи людей публикуют фото с национальными флагами в разных уголках страны и мира – это флешмоб Владимира Зеленского.

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      Теги: Новости Украины Убийство Украинцы в плену РФ Обмен пленными Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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