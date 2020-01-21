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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      ДАВОС 2020 АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обращение Греты Тунберг. Мощный шторм в Испании

      Выпуск новостей 66 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 января по состоянию на 22:00 – приложить больше усилий к защите климата призвала Грета Тунберг. Известная шведская экоактивистка выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с жестким обращением к политикам и бизнес-элите. Испанию накрыл мощный шторм "Глория". Непогода унесла жизни по меньшей мере четырех человек, а также обесточила 200 тысяч домов.

      Также в выпуске:

      Полтора месяца под стражей проведет Игорь Павловский – подозреваемый в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Новым председателем Окружного административного суда Киева стал скандальный Вовк.

      Иран подтвердил, что сбил украинский самолет из российского зенитно-ракетного комплекса.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Грета Тунберг Выпуск новостей
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