Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обыски в офисе ОПЗЖ. Рекорд по кнопкодавству

В итоговом выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 22:00 – обыски в помещении, где находится офис "Оппозиционной платформы – За жизнь". Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев установил рекорд по кнопкодавству в Раде девятого созыва.

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