00:46
5 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      19:46, 4 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Обыски в офисе ОПЗЖ. Рекорд по кнопкодавству

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 22:00 – обыски в помещении, где находится офис "Оппозиционной платформы – За жизнь". Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Кальцев установил рекорд по кнопкодавству в Раде девятого созыва.

      Также в выпуске:

      Утром в здании экономического колледжа вспыхнул пожар. Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись. По меньшей мере один человек погиб, два десятка – в больнице, а судьба еще пятнадцати не известна.

      Адвокаты Андрея Садового уже восемь часов обжалуют решение высшего Антикоррупционного суда. Тот назначил мэру Львова залог в миллион и 56 тысяч гривен.

      В Украине впервые родился детеныш орангутанга. В харьковском экопарке его называют не иначе, как чудом. Ведь это – краснокнижный вид.

      Пожар в колледже Одессы: появилось видео 18+, как люди падают из окон
      4 декабря
      1610
      Теги: Новости политики Новости Украины Кнопкодавство Оппозиционная платформа – За жизнь Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      4 декабря , 22:07 Главные новости 4 декабря: пожар в Одессе, суд по делу убийства 3-летнего сына Соболева
      Анастасія Зазуляк 297
      4 декабря , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 270
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      841
      4 декабря , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1700
      4 декабря , 18:40 Задержание Онищенко в Германии: против кого будет свидетельствовать коррумпированный экс-нардеп
      Інна Жолобович 504
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук