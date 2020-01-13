Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ocean Plaza затопило кипятком. Протесты в Иране

В итоговом выпуске новостей за 13 января по состоянию на 22:00 – в Киеве в одном из торговых центров прорвало трубу с горячей водой. За считанные минуты она затопила несколько магазинов. Иран продолжает лихорадить после сбивания украинского Boeing. Иранцы не могут простить властям заявление о технических неисправностях самолета.

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На выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянские власти приостановили лицензию авиаперевозчика Ernest от 13 января. Впрочем, отменять рейсы компания начала еще с прошлой пятницы.

Расследование по резонансному убийству в Каховке получило новый поворот. В полиции признали, что каховские правоохранители возбудили процедуру следственных действий на месте расстрела и пытались замести следы.

Завтра, 14 января, в Верховной Раде депутаты будут голосовать за постановление относительно заявления Украины о сбитии самолета МАУ в Иране.

Елизавета II экстренно собрала представителей монархии на совещание из-за так называемого "Мегзита".